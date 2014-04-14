Сегодня, 19:00
"Такси "Максимка"опять отличилось": В Приморье водитель-нелегал устроил лобовое ДТП
ДТП случилось в центре в с.Вольно-Надеждинское. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpscontrol_125rus, водитель-иностранец, управляя автомобилем "Приус" с логотипами такси "Максим", не справился с управлением и, выехав на сторону проезжей части, предназначенной для встречного движения, совершил лобовое столкновение со встречным транспортом.
В результате дтп, никто из участников не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Приус уедет на эвакуаторе.
Как оказалось, водитель-иностранец имел при себе только паспорт своей страны, права управлять автомобилем такси он не имеет.
Видео - dpscontrol_125rus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: