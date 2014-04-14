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"Такси "Максимка"опять отличилось": В Приморье водитель-нелегал устроил лобовое ДТП

"Такси "Максимка"опять отличилось": В Приморье водитель-нелегал устроил лобовое ДТП

Источник фото: dpscontrol_125rus

ДТП случилось в центре в с.Вольно-Надеждинское. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpscontrol_125rus, водитель-иностранец, управляя автомобилем "Приус" с логотипами такси "Максим", не справился с управлением и, выехав на сторону проезжей части, предназначенной для встречного движения, совершил лобовое столкновение со встречным транспортом.

В результате дтп, никто из участников не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Приус уедет на эвакуаторе.

Как оказалось, водитель-иностранец имел при себе только паспорт своей страны, права управлять автомобилем такси он не имеет.

 

Видео - dpscontrol_125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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