«А водитель в курсе?»: «нецензурный» автобус привлек внимание горожан

Во вторник, 12 мая, вечером в районе Волховской появился загадочный автобус с нецензурной надписью из трёх букв на крыше. Теперь горожане гадают: был это простой акт хулиганства или они наблюдали предмет современного искусства, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

В редакцию обратилась местная жительница Алёна. Из окна дома № 2 на Волховской около 19:30 она увидела необычный автобус. Наглухо затонированное транспортное средство заехало под окна жилых домов и остановилось там примерно на час. С виду автобус похож на муниципальный, вот только номера маршрута на нём указано не было.

Главную изюминку транспортного средства можно было заметить лишь с высоты. Горожане изумлённо взирали со своих балконов на слово *** (мужской половой орган), наклеенное белыми лентами на чёрной крыше. Возле автобуса были замечены несколько парней, заглядывавших под капот.

«То ли шутка, то ли такой вид искусства на грани фола, как вызов обществу, - размышляет Алёна об увиденном. - Смешно, конечно, но я задумалась: кому это адресовано и зачем, ведь увидеть надпись можно только с высоты. Слово такое... Не из обычного лексикона. Не есть хорошо, могут увидеть дети. Ну и не каждому будет приятно видеть это под своими окнами».

Теперь можно лишь гадать: было это очередным заявлением от современных художников города или простым хулиганством. Но в любом случае авторам надписи может грозить административная ответственность. Подобные деяния могут рассмотреть не с художественной точки зрения, а с сугубо практической: нарушение по ст. 20.1 (мелкое хулиганство) влечёт наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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