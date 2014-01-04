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Движение перекрыто в центре Владивостока, вероятно, надолго

Движение перекрыто в центре Владивостока, вероятно, надолго

Источник фото: dpskontrol125rus

В центре Владивостока, в районе остановки "Дальзавод" произошло ДТП. Огромная фура врезалась в дом так, что перекрыла все полосы движения. Улица Светланская оказалась блокирована.

Судя по фото, припаркованные у дома автомобили оказались разбитыми. Подробности аварии уточняются. Очевидцы говорят, рано утром, около 8 часов, на месте ДТП работали полицейские. О самочувствии водителя пока неизвестно.

Движение перекрыто от ТЦ "Авангард" в сторону центра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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