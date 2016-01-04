Малолетка с другом перевернулись в кювет на угнанном внедорожнике

Двое учеников средней школы Хасанского района были задержаны после того, как угнали чужой внедорожник и попали на нём в ДТП. Подростки решили покататься по просёлочным дорогам, но съехали в кювет и перевернулись, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru

По информации источника в правоохранительных органах, внедорожник марки Nissan Terrano был угнан в ночное время 8 мая от дома на улице Стадионной в посёлке Краскино. Владелец машины купил её во Владивостоке для последующей продажи на запчасти. Мужчина не закрыл авто и оставил ключи в замке зажигания, чем и воспользовались малолетние хулиганы.

Как выяснилось позже, ученик 4-го класса местной школы совместно со своим приятелем из 9-го класса решили угнать машину, чтобы прокатиться по району. Сначала всё шло по плану, но в 6 км от места угона на дороге в районе села Цуканово подростки не справились с управлением и съехали в кювет, где машина перевернулась на крышу.

К счастью, в результате аварии малолетние угонщики не пострадали. Подростки скрылись с места аварии, а хозяин авто вскоре сам нашёл свой внедорожник и вызвал полицию. Личности подозреваемых были установлены, после чего школьников с их родителями доставили в отделение полиции для проведения опроса.

По факту угона машины проводится доследственная проверка. Устанавливается причинённый пострадавшему автовладельцу ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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