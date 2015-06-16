Белуха приплыла к океанариуму на Русском острове (видео)

На Русском острове возле морских вольеров Приморского океанариума в четверг, 14 мая, весь день плавает белуха. Вероятно, она пришла на зов своих собратьев, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

У Приморского океанариума в бухте Парис весь день 14 мая плавает белуха. Судя по сообщениям очевидцев и кадрам с места событий, она подходит совсем близко к вольерам, расположенным на воде.

На кадрах видно, как к белухам, находящимся в морском вольере, подплывает мормлек. Белуха то подходит ближе, вплотную к клеткам, то отплывает на значительное расстояние. Четыре белухи из океанариума выглядят довольно оживлёнными: плавают по всему вольеру.

Вполне вероятно, что мормлек мог прийти на их зов: эти животные способны передавать звук на довольно большие расстояния, а система коммуникации до сих пор до конца не изучена.

В пресс-службе Приморского океанариума подтвердили информацию о белухе и сообщили, что никаким образом вмешиваться в её жизнь не будут. «В помощи животное не нуждается, выглядит здоровым и довольным», – отметили в пресс-службе.

Отметим, восемь белух из «китовой тюрьмы» заметили в бухте Лазовского района ещё в ноябре. В апреле этого года двух белух обнаружили под Находкой. По сообщениям очевидцев, их также видели этой весной в районе Врангеля и Безверхово, а затем даже у берегов Владивостока.

Учёные ВНИРО считают, что белухи успешно перезимовали в Приморье, а летом отправятся на север вслед за косяками рыб.

«Вода в Приморье постепенно прогревается, вскоре начнутся миграции сельди и лососёвых рыб, и учёные надеются, что эти факторы стимулируют белух идти на север, к Татарскому проливу и далее в Сахалинский залив Охотского моря», – написал ВНИРО в ответе на запрос ТАСС.

Напомним, в «китовой тюрьме» в бухте Средней содержались 11 косаток и 90 белух, выловленных для продажи в китайские океанариумы. Три белухи и одна косатка исчезли. 10 косаток и 87 белух выпустили обратно в море.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]