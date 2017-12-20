«Цифра» телевидения исчезнет у жителей районов Приморья (дата, список районов)

Плановые профилактические работы проведет на следующей неделе ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), сообщают «Вести:Приморье».

В связи с этим возможны перерывы в вещании 20 телеканалов цифрового эфирного телевидения.

19 мая данное предупреждение коснется жителей сел Чистоводное и Лиственное Ольгинского района, поселка Кировский Кировского района, а также села Любитовка Дальнереченского района.

20 мая на профилактике будет «цифра» в селе Милоградово Ольгинского района, в селе Измайлиха Красноармейского района, в селе Беневском Лазовского округа и селе Анисимовка Шкотовского района.

21 мая перерывы в вещании возможны в селе Мельничное Красноармейского района, селе Маргаритово Ольгинского района, селе Кишеневка Лазовского округа и селе Павловка Чугуевского округа.

22 мая профилактика пройдет в поселке Слинкино Партизанского района, поселке Ольга Ольгинского района и селе Ауровка Анучинского округа.

Специалисты РТРС приносят извинения за доставленные неудобства и сообщают, что профилактические работы в каждом из перечисленных населенных пунктов продлятся около 6 часов.

Напомним, повсеместный переход на «цифру» произошел в Приморском крае в прошлом году. В цифровом формате приморцам бесплатно доступны 20 федеральных каналов: «Первый», «Петербург-Пятый канал», «Россия 1», «Матч», «Россия 24», «Россия Культура», «НТВ», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ-Центр», «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», и «МузТВ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]