Дожди и понижение температурного фона ожидаются в Приморье на выходных

Сегодня из Охотского моря вдоль побережья Приморья начал распространяться гребень антициклона, который принесет с собой холодную воздушную массу. Восточное побережье уже оказалось под влиянием этого гребня. В течение дня холодный воздух продолжит распространяться далее по побережью. Максимальные температуры будут существенно отличаться. Диапазон максимальных температур достигнет 20 градусов. В большинстве континентальных районов края будет по-прежнему жарко, +25…+32 °С. Прохладнее будет в южных районах и Приханкайской низменности, +17…+24 °С, на побережье еще ниже, +9…+16 °С.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в ближайшие сутки погода в Приморье вновь ухудшится. Край окажется под влиянием фронтальных разделов. В большинстве районов будут идти дожди различной интенсивности. Минимальные температуры, по сравнению с минувшей ночью, существенно не изменятся. Максимальные температуры в континентальных районах при облачной погоде понизятся до +14…+21 °С. Особенно некомфортная погода ожидает жителей прибрежных районов. Здесь будет еще прохладнее, +6…+13 °С. В ночь на воскресенье дожди немного успокоятся. Минимальная температура в пределах +3…+9 °С. Днем в воскресенье с новыми фронтальными разделами вновь начнутся дожди. Максимальная температура останется в тех же пределах.

Сегодня во Владивостоке облачно. После очередного понижения ночью температура воздуха стала медленно повышаться, но во второй половине дня с усилением юго-восточного ветра температура вновь понизится. В предстоящие выходные во Владивостоке погода будет ненастной: пасмурно и сыро, временами будет идти дождь разной интенсивности. Будет прохладно: температура ночью + 5…+8 °С, днем температура воздуха понизится на 3 — 5 градусов, по сравнению с сегодняшним днем и составит +10...+12 °С. Свежий юго-восточный ветер будет добавлять ощущение еще большего дискомфорта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]