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Неадекватное поведение водитель "Приуса" попало в соцсети Владивостока
Дорожный инцидент произошел сегодня, 15 мая, во Владивостоке в районе дома по ул. Фирсова 2, - сообщает "Вести: Приморье".
Видео данного происшествия было опубликовано в социальной сети. На нем видно, как "Приус" останавливается посреди дороги, выходит водитель, вооруженный железным предметом, подходит к автомобилю, который ехал за ним, и одним ударом сносит "ухо" малолитражке.
Видео - "Экипажи ДПС"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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