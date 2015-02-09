Пункты пропуска «Краскино» и «Пограничный» перейдут на новый режим работы в Приморье

Дополнительные досмотровые места будут организованы в международном автомобильном пункте пропуска «Пограничный», а автомобильный пункт пропуска «Краскино» – переведен на семидневную рабочую неделю. Оба погранперехода также перейдут на круглосуточный режим работы. Соответствующее поручение на этой неделе дал вице-премьер – Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья, с ходатайствами о проведении указанных мероприятий на находящихся в федеральной собственности пунктах пропуска неоднократно обращался губернатор Приморья Олег Кожемяко. Позицию краевой власти по этому вопросу разделяют и в Минвостокразвития.

По мнению специалистов, обустройство двух дополнительных досмотровых мест на грузовом направлении пункта пропуска «Пограничный» повысит максимальную пропускную способность в полтора раза.

Перевод пункта пропуска «Краскино» на режим работы семь дней в неделю и перевод пунктов пропуска «Краскино» и «Пограничный» на круглосуточную работу, а также создание допмест увеличит совокупную пропускную способность в три раза. Все указанные мероприятия обойдутся примерно в 90 миллионов рублей.

«Ввиду того, что экспортное направление является одним из ключевых в экономике Приморского края, принятое решение самым благоприятным образом скажется на объемах трансграничных перевозок и времени прохождения границы и, безусловно, на итоговых показателях реализации национального проекта “Международная кооперация и экспорт”», – подчеркнул заместитель председателя краевого Правительства Константин Шестаков.

Срок реализации поручения – 1 сентября. Каждый месяц полпред будет принимать промежуточный доклад о ходе реализации поручения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]