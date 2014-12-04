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Огромный бензовоз провалился под землю на «подступах» к Арсеньеву

Огромный бензовоз провалился под землю на «подступах» к Арсеньеву

Огромный бензовоз провалился в яму по дороге в Арсеньев. 

Видео прислали очевидцы на Whatsapp редакции "Вести: Приморье". 

"Вот такая дорога у нас от Арсеньева до села Пухово. Вот ехал бензовоз. Провалился. Скажите, когда это закончится? Как людям добираться до Арсеньева по такой дороге? А люди ходят пешком,  на велосипедах. Вообще никому дорога не нужна...", - сетует автор видео.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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