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Серьезное ДТП на федеральной трассе в Приморье собрало пробку

Серьезное ДТП на федеральной трассе в Приморье собрало пробку

Источник фото: dps.vlad

В условиях непогоды транспортное происшествие произошло на участке Смоляниново - Шкотово, - сообщает "Вести: Приморье".

По данным паблика dps.vlad, водитель микроавтобуса на мокрой дороге не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с самосвалом.

Авария на участке Смоляниново – Шкотово собрала пробку.

Подробности происшествия уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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