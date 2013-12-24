Сегодня, 14:50
Серьезное ДТП на федеральной трассе в Приморье собрало пробку
В условиях непогоды транспортное происшествие произошло на участке Смоляниново - Шкотово, - сообщает "Вести: Приморье".
По данным паблика dps.vlad, водитель микроавтобуса на мокрой дороге не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с самосвалом.
Авария на участке Смоляниново – Шкотово собрала пробку.
Подробности происшествия уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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