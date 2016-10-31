Сегодня, 18:00
Passo и Mercedes снесли ограждение на кольце Толстого во Владивостоке
Во Владивостоке Passo и Mercedes не поделили дорогу, в результате ДТП оба автомобиля впечатались в ограждение на кольце улицы Толстого.
Момент ДТП зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.
По предварительной информации, в аварии виноват водитель Mercedes.
Обе машины получили значительные повреждения.
Подробности происшествия уточняются.
Видео - Экипажи ДПС
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: