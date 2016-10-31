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Passo и Mercedes снесли ограждение на кольце Толстого во Владивостоке

Passo и Mercedes снесли ограждение на кольце Толстого во Владивостоке

Источник фото: Экипажи ДПС

Во Владивостоке Passo и Mercedes не поделили дорогу, в результате ДТП оба автомобиля впечатались в ограждение на кольце улицы Толстого.

Момент ДТП зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.

По предварительной информации, в аварии виноват водитель Mercedes.

Обе машины получили значительные повреждения. 

Подробности происшествия уточняются.

 

Видео - Экипажи ДПС

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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