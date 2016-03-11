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Жесткое ДТП в Уссурийске: автоледи на внедорожнике не пропустила "Краун"
Авария проиошла накануне, 16 мая, на перекрестке улиц Уссурийской и Дзержинского, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_ussk.
По словам очевидцев происшествия, девушка за рулем джипа, не притормаживая, выехала со второстепенной. Видимо считала, что она на главной. В то же время "Краун" двигался на достаточно большой скорости, поэтому не успел отреагировать на появление дамы.
В результате аварии "Краун" получил силные повреждения.
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
Видео - dps_ussk.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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