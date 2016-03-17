ГИБДД Приморья отмечает спад аварийности в период режима самоизоляции

Пандемия коронавируса и карантин снизили нагрузку на улично-дорожную сеть, сократив число аварийных ситуаций. Так, в целом по краю в апреле число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 20% (1492 ДТП), а в городе Владивостоке - на 27% (702 ДТП). Количество погибших в ДТП снизилось на 19% (до 17 человек), раненых – на 36% (до 182 человек).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, такая статистика отчасти объясняется вводом ограничений из-за коронавируса, спадом рабочей активности граждан. Но попутно из-за пустых дорог в регионе стало больше нарушителей скоростного режима и, как следствие, тяжелых ДТП.

Отсутствие плотного потока машин создало мнимое ощущение безопасности. Так, за месяц в Приморском крае на 125% увеличилось число ДТП, связанных с превышением скоростного режима.

В этой связи сотрудники Госавтоинспекции напоминают: на территории Приморского края продолжается фиксация нарушений Правил дорожного движения стационарными комплексами фото-видеофиксации типа «Кордон» и «Крис-С», расположенными на 77 рубежах контроля, и 5 передвижных комплексов фиксации нарушений скоростного режима «Крис-П». Также используются 10 мобильных комплексов «Паркон» по фиксации нарушений правил остановки (стоянки) транспортных средств.

За 4 месяца 2020 года Центрами автоматической фиксации нарушений ПДД обработано 369 313 фотофактов, содержащих информацию о нарушениях Правил дорожного движения. По результатам обработки материалов вынесено 224 948 постановлений по делам об административных правонарушениях, выявленных приборами фотофиксации на общую сумму 147 368 700 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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