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Во Владивостоке ограничат движение транспорта по улице Ватутина

Во Владивостоке ограничат движение транспорта по улице Ватутина

Во Владивостоке временно ограничат движение и парковку транспортных средств по автомобильной дороге, проходящей по улице Ватутина, на участке от дома № 56а по улице Стрелковая до дома № 17 по улице Невельского.

Как говорится в постановлении администрации Владивостока, ограничение связано с прокладкой перепропускных труб на улице Ватутина и будет действовать с 09 часов 00 минут 18.05.2020 до 23 часов 00 минут 18.07.2020.

Объезд данного участка будет осуществляться по улицам Стрелковая, Невельского, Нейбута, Воропаева.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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