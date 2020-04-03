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Обнадеживающие цифры: треть приморцев, заразившийхся COVID-19, уже побороли болезнь

Обнадеживающие цифры: треть приморцев, заразившийхся COVID-19, уже побороли болезнь

Еще 10 приморцев, переболевших COVID-19, 17 мая выписались из больниц, - сообщает "Вести: Приморье". 

По оперативной сводке от Роспотребнадзора РФ,  за последние сутки в Приморье выписано из больниц десять человек, всего с начала эпидемии в крае коронавирус победили 399 приморцев. 

Напомним, за последние сутки в крае подтвержден 71 новый случай COVID-19. За весь период в Приморье вывлено 1268 заболевших. 12 приморцев умерли от коронавируса. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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