Сегодня, 18:00
Обнадеживающие цифры: треть приморцев, заразившийхся COVID-19, уже побороли болезнь
Еще 10 приморцев, переболевших COVID-19, 17 мая выписались из больниц, - сообщает "Вести: Приморье".
По оперативной сводке от Роспотребнадзора РФ, за последние сутки в Приморье выписано из больниц десять человек, всего с начала эпидемии в крае коронавирус победили 399 приморцев.
Напомним, за последние сутки в крае подтвержден 71 новый случай COVID-19. За весь период в Приморье вывлено 1268 заболевших. 12 приморцев умерли от коронавируса.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Комментировать: