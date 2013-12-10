Установлены сроки региональных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России»

Региональные этапы Всероссийского конкурса «Учитель года России» пройдут до 20 сентября включительно, сообщают «Вести:Приморье».

Сроки проведения региональных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России» продлены до 20 сентября 2020 года включительно. Об этом во время совещания с регионами в режиме видео-конференц-связи заявил заместитель Министра просвещения Виктор Басюк.

Заместитель Министра уточнил, что на сегодняшний день региональные этапы Всероссийского конкурса «Учитель года России» прошли менее чем в трети субъектов Российской Федерации в силу сложившейся эпидемиологической обстановки.

«Мы рассчитываем провести установочный семинар для победителей региональных этапов, который будет включать в себя первый, очно-заочный, этап конкурса, с 28 сентября по 4 октября, чтобы все претенденты на участие в заключительном этапе имели возможность 5 октября принять участие в мероприятии, посвящённом Дню учителя в Государственном Кремлёвском дворце», – сказал Виктор Басюк.

Заключительный, федеральный, этап конкурса планируется провести с 2 по 10 ноября 2020 года, в период осенних каникул, в Волгограде, отметили в пресс-службе ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]