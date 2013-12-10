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Установлены сроки региональных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России»

Установлены сроки региональных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России»

Региональные этапы Всероссийского конкурса «Учитель года России» пройдут до 20 сентября включительно, сообщают «Вести:Приморье».

Сроки проведения региональных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России» продлены до 20 сентября 2020 года включительно. Об этом во время совещания с регионами в режиме видео-конференц-связи заявил заместитель Министра просвещения Виктор Басюк.

Заместитель Министра уточнил, что на сегодняшний день региональные этапы Всероссийского конкурса «Учитель года России» прошли менее чем в трети субъектов Российской Федерации в силу сложившейся эпидемиологической обстановки.

«Мы рассчитываем провести установочный семинар для победителей региональных этапов, который будет включать в себя первый, очно-заочный, этап конкурса, с 28 сентября по 4 октября, чтобы все претенденты на участие в заключительном этапе имели возможность 5 октября принять участие в мероприятии, посвящённом Дню учителя в Государственном Кремлёвском дворце», – сказал Виктор Басюк.

Заключительный, федеральный, этап конкурса планируется провести с 2 по 10 ноября 2020 года, в период осенних каникул, в Волгограде, отметили в пресс-службе ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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