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Что это было?: синоптики комментируют кадры "уникального природного явления"

Что это было?: синоптики комментируют кадры "уникального природного явления"

Источник фото: maglipogoda.ru

"Вести:Приморье" обратились к специалистам Примгидромета за комментарием по поводу редкого видео, появившегося в соцсетях Приморья.

17 мая на нашем сайте в заметке "Приморцы стали свидетелями уникального природного явления" были опубликованы кадры редкого природного явления - огромной "черной змеи" длинной в сотни метров.

 

Что это за явление? Могло ли оно быть в Приморье? И какую опасность оно представляют для людей? 

18 мая в 14-30 в программе "Вести:Приморье" на телеканале "Россия 1" ответит пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.   

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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Что и где по Вашему мнению снято на данных кадрах?

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