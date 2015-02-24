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«Мордобитием пробовали решать вопрос»: Вонючие бездомные отравляют жизнь жителям дома на Нерчинской

«Мордобитием пробовали решать вопрос»: Вонючие бездомные отравляют жизнь жителям дома на Нерчинской

Источник фото: dps_vl125

Жильцы Нерчинской, 46 во Владивостоке пишут жалобы на бомжей, которые время от времени живут в их подъезде. По словам местных жителей, бездомные напиваются, спят прямо поперек ступенек, а вонь от них «стоит на весь подъезд», сообщают «Вести:Приморье».

Как пишет автор сообщения в паблике dps_vl125, ночуют бомжи почти постоянно. Звонки в полицию не помогают — по сути, никаких нарушений бездомные приморцы не совершают, проводя время на общедомовой территории.

Комментарии в паблике не смогли дать ответа на вопрос, какие санкции можно применить к маргиналам в таком случае. Домофоны от них не помогают, полиция, приезжая на вызов, как правило, не занимается ими, поясняет «Восток-Медиа».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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