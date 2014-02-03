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На организацию торговых точек будут выдавать льготные кредиты

На организацию торговых точек будут выдавать льготные кредиты

Источник фото: pixabay.com

Минсельхоз прорабатывает возможность предоставления льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов для фермеров для покупки ими торгового оборудования или создания собственных торговых точек, сообщают «Вести:Приморье».

Так министерство пытается организовать дополнительные каналы сбыта продукции небольших сельхозпроизводителей. До самоизоляции фермерская продукция реализовывалась в основном на продуктовых рынках. Но сейчас часть из них закрыта. А на тех, что работают, почти нет посетителей. Об этом пояснили «РГ» в ведомстве.

Кроме организации своих торговых точек, минсельхоз рекомендует малым сельхозпроизводителям выходить со своей продукцией в онлайн. И, по данным ведомства, в отдельных регионах взаимодействие фермеров с интернет-агрегаторами уже организовано. В свою очередь, региональным властям предстоит проинструктировать население о том, где и как можно приобрести фермерскую продукцию в онлайн формате.

Минсельхоз рассчитывает также продвинуть фермерскую продукцию и на прилавки крупных сетевых магазинов. Для этого ведомство рекомендовало регионам проработать вопрос создания кооперативов второго (областного) уровня. На их базе следует организовать распределительные центры сельхозпродукции небольших производителей, где можно будет формировать крупные товарные партии, интересные сетевым магазинам. Кроме того, Центры компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров помогут определить рынки сбыта продукции, разработать бренд и маркетинговую стратегию хозяйств, добавляют в Минсельхозе.

Помимо этого, в нескольких регионах предполагается организация муниципальных ярмарочных площадок, строительство типовых павильонов, предоставление торговых мест на безвозмездной основе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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