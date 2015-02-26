Попались на краже с «тяжелого» три жителя Васильевки

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемых в серии краж аккумуляторов в Уссурийске, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 47-летнего местного жителя о краже аккумуляторных батарей с грузового самосвала, припаркованного во дворе дома по улице Плантационной. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 20 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего и свидетелей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ориентировка с их приметами была направлена наружным нарядам полиции.

По подозрению в совершении кражи инспекторы патрульно-постовой службы полиции задержали троих жителей села Васильевка в возрасте 20, 23 и 29 лет. В отделе полиции задержанные дали признательные показания, пояснив, что специально приехали в город для совершения преступлений.

Похищенные аккумуляторы изъяты и возвращены владельцу.

Сотрудники полиции также установили, что задержанные причастны к ранее совершенным кражам аккумуляторов в Уссурийске, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

Следователями следственного подразделения отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждены три уголовных дела по пунктам «а», «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении фигурантов уголовных дел избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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