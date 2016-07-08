Синоптики изменили прогноз: дожди с грозами ожидаются на выходных в Приморье

По предварительному прогнозу на выходные дни ожидалось, что в субботу днем будет без осадков, солнечно и тепло, а дождь начнется в воскресенье, - сообщает "Вести: Приморье". Однако, по последним данным, обойдется без осадков только в субботу ночью, а оба выходных дня будут дождливыми.

Как сообщает "Примпогода.ру", антициклон, гребень которого был направлен на Приморье, и удерживал большую часть текущей недели погоду без осадков, к концу недели ослабеет. В результате откроется дорога для выхода на юг Дальневосточного региона циклонических вихрей и фронтальных разделов.

В ближайшие выходные с районов Китая в сторону Хабаровского края будет смещаться циклон, а Приморский край окажется под воздействием его фронтальных разделов. В отдельных районах Приморья дождь начнется в субботу, а в воскресенье охватит большую территорию края. Интенсивность дождей увеличится, в отдельных районах возможны грозы.

В ночные часы морозов уже не будет, температурный фон будет положительный, +1…+12 °С. Днем в субботу дожди будут идти не повсеместно, максимальная температура будет все-таки высокой, +15…+23 °С.

В прибрежных районах будет немного прохладнее, +9…+14 °С. В воскресенье дожди повысят ночную температуру, а дневную, наоборот, понизят.

Во Владивостоке выходные также будут ненастными. В субботу туман и морось, иногда переходящая в дождь. В воскресенье весь день ожидается дождь. Временами его интенсивность будет увеличиваться. Минимальная температура +5…+8 °С, максимальная +8…+12 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]