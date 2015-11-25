Видновнику ДТП придется доплатить за моральный вред пострадавшему ребенку и его матери

По результатам рассмотрения Приморским краевым судом апелляционного представления прокурора отменено решение Первомайского районного суда города Владивостока по иску матери в интересах малолетнего ребенка о взыскании компенсации морального вреда в связи причинением тяжкого вреда здоровью в результате ДТП.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, решением суда первой инстанции в пользу малолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. рублей, что фактически не соответствовало физическим и нравственным страданиям, понесенным ребенком.

Кроме того, суд первой инстанции отказал матери в удовлетворении требований о компенсации ей морального вреда, поскольку посчитал факт причинения ей нравственных страданий недоказанным.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и увеличил сумму компенсации морального вреда в пользу малолетнего до 150 тыс. рублей, а также взыскал компенсацию морального вреда в пользу его матери в размере 50 тыс. рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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