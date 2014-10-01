Сегодня, 11:44
Военный призыв для выпускников-2020: какое принято решение
Президент России Владимир Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года будет отложен, сообщают «Вести:Приморье». Об этом он сказал в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения COVID-19.
«Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года»,
— сказал Путин.
Ранее сообщалось, что до 80% призывников Восточного военного округа пройдут службу в домашнем регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Комментировать: