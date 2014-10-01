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Военный призыв для выпускников-2020: какое принято решение

Военный призыв для выпускников-2020: какое принято решение

Источник фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года будет отложен, сообщают «Вести:Приморье». Об этом он сказал в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения COVID-19.

«Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года»,

            — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что до 80% призывников Восточного военного округа пройдут службу в домашнем регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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