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«Эротика или йога?»: Детская площадка «18+» возмутила жителей Владивостока (видео)

«Эротика или йога?»: Детская площадка «18+» возмутила жителей Владивостока (видео)

Источник фото: скрин видео

Детская площадка "18+" появилась в одном из микрорайонов Владивостока, сообщают «Вести:Приморье». После ремонта привычные турники и уличные тренажеры дополнили весьма неоднозначными рисунками.

Фигуры изображены в таких позах, что у большинства ассоциируются далеко не со спортом. В управляющей компании оправдываются - это вовсе не то, о чем все подумали, а лишь асаны из йоги, отмечает РЕН-ТВ.

Недовольные родители, которые обходят площадку стороной и закрывают своим детям глаза, готовят обращение в прокуратуру. 

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "На праздник в бикини: приморцев рассорило экстравагантное фото".


 
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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