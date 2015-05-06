«-35% на всё для окрошки»: торговая сеть «РЕМИ» предлагает набор продуктов по приемлемым ценам

Совсем скоро наступит лето. А это значит, что на столах всё чаще будет появляться любимый многими холодный суп – окрошка. Торговая сеть «РЕМИ» предлагает набор продуктов для приготовления первого блюда национальной русской кухни по приемлемым ценам.

О том, какие необходимы ингредиенты для окрошки, и во сколько обойдётся порция этого вкусного холодного супа, в нашем следующем сюжете.

Торговая сеть «РЕМИ» проводить акцию «-35% на всё для окрошки!» Конечно рецептов этого блюда очень много, у каждой хозяйки есть свой секрет. «РЕМИ» остановилось на классическом варианте летнего супа.

Елена Зырянова, директор магазина «РЕМИ»: «В такое непростое время сеть магазинов «РЕМИ» предлагает нашим покупателям товары по выгодной и доступной цене».

Ответ на вопрос «как сделать окрошку», заложен уже в самом названии этого блюда. В соответствии с методом его приготовления – все ингредиенты мелко крошатся. Окрошка с колбасой - рецепт для жаркого летнего дня. Отличный способ быстро и вкусно перекусить, как можно меньше стоя у плиты, - это приготовить окрошку на квасе, с колбасой, вареной картошкой и свежими огурцами.

Марина Аникина, покупатель: «Я всё купила для окрошки. Здесь у меня картофель, десяток яиц. Колбасу я выбираю приморских производителей. Редис, укроп, зелёный лук, огурцы. Общая сумма покупки — 4 порции — составила порядка 240 рублей. Для меня это выгодно, я выбираю сеть супермаркетов «РЕМИ»».

Если посчитать все ингредиенты из расчета на одну порцию, то её стоимость - 59 руб. 49 копеек.

Как отмечают специалисты, в период пандемии витаминный суп очень полезен для организма.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]