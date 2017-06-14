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"Будьте бдительны": 26 мая в Приморье возможны опасные погодные явления
26 мая в крае ожидается очень неустойчивая, а местами и опасная погода. Днем местами пройдут ливни и грозы, возможен град. При грозах возможны шквалы, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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