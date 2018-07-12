На Корабельной набережной ввели ограничения для движения транспорта
С сегодняшнего дня на Корабельной набережной Владивостока ввели ограничения для движения транспорта, сообщают «Вести:Приморье». Это связано с работами по подключению строящегося собора к сетям бытовой канализации. Временная схема движения будут действовать с 23 по 29 мая, отметили в пресс-службе города.
В отделе организации дорожного движения города рассказали, что для производства земляных работ временно будет закрыто движение на участке, ведущем к улице Семёновской. На противоположной стороне дороги в связи с этим будет организовано реверсивное движение. Оно будет действовать на участке от Береговой, 2 до Корабельной Набережной, 1а.
Автомобилистов Владивостока просят быть внимательными и соблюдать требования временных знаков дорожного движения.
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