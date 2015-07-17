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«Какой длинный!»: машины стали жертвами аварии на Магнитогорской

«Какой длинный!»: машины стали жертвами аварии на Магнитогорской

Паровозик из четырех автомобилей возник внезапно в районе остановки «Магнитогорская», если двигаться в сторону «Зари», сообщают «Вести:Приморье». 

А как же дистанция? Вероятно, водители в  тот момент куда-то спешили, не обращая внимания на «мелочи». Вот и поплатились за свою беспечность.

Полиция выясняет обстоятельства и установит виновника аварии.

«Паровозик, дистанция не не слышали», «Я от отечественной машины дистанцию меньше держу, чем от приуса!», «Прилетели», отметили в комментариях instagram dps_vl.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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