Сегодня, 15:21
«Какой длинный!»: машины стали жертвами аварии на Магнитогорской
Паровозик из четырех автомобилей возник внезапно в районе остановки «Магнитогорская», если двигаться в сторону «Зари», сообщают «Вести:Приморье».
А как же дистанция? Вероятно, водители в тот момент куда-то спешили, не обращая внимания на «мелочи». Вот и поплатились за свою беспечность.
Полиция выясняет обстоятельства и установит виновника аварии.
«Паровозик, дистанция не не слышали», «Я от отечественной машины дистанцию меньше держу, чем от приуса!», «Прилетели», отметили в комментариях instagram dps_vl.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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