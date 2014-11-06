Запрет на продажу алкоголя до 21 года: какое примут решение

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн предлагает рассмотреть возможность закрепления в Конституции РФ запрета на продажу алкоголя и никотинсодержащей продукции лицам до 21 года, сообщают «Вести:Приморье».

В пятницу председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил журналистам, что повышение возраста продажи и потребления алкоголя будет противоречить нормам Конституции РФ, в которой возраст дееспособности установлен с 18 лет. При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее отмечал, что данная инициатива крайне важна для сбережения здоровья населения страны, отмечает ТАСС.

"Предложение Минздрава России о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года встречает отчаянное сопротивление. В частности, утверждается о нарушении конституции. Наркологическое сообщество не согласно с такой позицией. Во-первых, в конституции говорится о социальной активности человека, а не о разрешении потребления психоактивных веществ. Во-вторых, если в конституции не говорится о запрете потребления наркотиков, значит можно разрешить покупать запрещенные вещества даже детям до 18 лет? В-третьих, раз уж идут такие споры и разговоры, предлагаю рассмотреть возможность закрепления в конституции запрета на продажу алкоголя и сигарет до 21 года ", - сказал Брюн ТАСС.

Минздрав России разработал законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% - пороговое значение крепости вина. В министерстве отмечают, что потребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]