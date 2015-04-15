Отказался подчиниться решению полицейских, за что и поплатился

Автомобилисту из Владивостока назначили административный арест за нежелание расстаться с тонировкой, сообщают «Вести:Приморье».

Во время исполнения служебных обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения и охране общественного порядка инспекторы ДПС обнаружили автомобиль Тойота Марк2. На транспортном средстве были установлены стекла, светопропускание которых не соответствовало требованиям технического регламента.

Сотрудники Госавтоинспекции произвели необходимые измерения светопропускаемости стекол автомобиля, зафиксировали данные в установленном порядке. Владельцу иномарки было выдано требование об устранении выявленных недостатков и прекращении противоправных действий.

Однако водитель требований не выполнил, тонировку не устранил. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции 28-летний житель Владивостока привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ. Владельцу Тойоты суд назначил наказание в виде суток административного ареста, отметили в пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Согласно техническому регламенту, светопропускная способность лобового стекла автомобиля должна быть не менее 75%, передних боковых стекол – не менее 70%. При выявлении нарушений тонировки автомобильных стекол сотрудники ГИБДД выписывают водителю требование об устранении нарушений (снятии тонировочной пленки).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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