Подрядчик не найден. Состоится ли обустройство развязки у «Фетисов-Арены»

Во Владивостоке вновь ищут подрядчиков для корректировки проектной документации по строительству транспортной развязки у КСК «Фетисов-Арена». Соответствующий аукцион был опубликован на сайте «Госзакупки» в пятницу, 22 мая, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Согласно техзаданию, подрядчику на первом этапе нужно будет выполнить инженерные изыскания. Затем в документацию по планировке территории (ДПТ) необходимо внести изменения. После корректировок необходимо получение госэкспертизы на всю проектную документацию, в том числе на результаты инженерных изысканий и на предоставленные расчёты определения сметной стоимости.

Отметим, что нынешний аукцион на корректировку проектной документации уже пятый по счёту. Первый был объявлен ещё в марте 2019 года.

В марте 2020 года состоялся четвёртый аукцион – его единственный участник не прошёл торги. В протоколе рассмотрения заявок отмечалось, что ООО «ПИК «ГЕОДЕЗДВ» предоставил недостоверные сведения во время рассмотрения второй части заявок. По данным ИАС Seldon.Basis, с 28 апреля компания включена в реестр недобросовестных поставщиков и будет в нём числиться до 23 апреля 2022 года. В реестр фирму внесли после расторжения муниципального контракта на ремонт лестниц (8,9 млн рублей) с управлением дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Напомним, о планах обустройства развязки у «Фетисов-Арены» стало известно ещё в 2013 году, годом позже должно было начаться само строительство. Проектом предполагалось построить разворотное кольцо для автомобилей чуть дальше автобусной остановки, сделать два выезда с территории концертно-спортивного комплекса в сторону Владивостока. Также должны были реконструировать выезд с улицы Находкинской в сторону Артема. В районе КСК планировалось построить надземный пешеходный переход. Помимо лестниц, в нем обещали сделать подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сам проект был одобрен, а вот сметная документация положительного заключения госэкспертизы не получила. Именно ее и должен рассчитать подрядчик.

Отметим, нехватка развязки у «Фетисов-Арены» особенно остро ощущается во время концертов и массовых мероприятий, когда на подъезде к КСК скапливаются огромные пробки. В 2016 году само строительство развязки оценивалось в 450 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]