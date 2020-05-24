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Ответственность - на арендаторах: в «Калина Молл» объявили об открытии

Ответственность - на арендаторах: в «Калина Молл» объявили об открытии

Источник фото: pixabay.com

За последнюю неделю несколько магазинов непродовольственных товаров в торгово-выставочном комплексе «Калина Молл» объявило о своём открытии, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на РИА VladNews.

Несмотря на продление ограничительных мер губернатором Приморья до 31 мая включительно, некоторые точки продажи одежды, обуви и парфюмерии возобновили свою деятельность. 

И эти действия незаконны. Внезапная проверка может грозить предпринимателям штрафом и приостановкой деятельности сроком до 90 дней.

В администрации ТВК заявляют, что ответственность полностью ложится на арендаторов. 

Во всех открывшихся магазинах соблюдается масочный режим, количество покупателей, находящихся на территории торговой точки, ограничено.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментарии: 1

  1. горожанин от 24.05.2020 16:58
    правильно делают,давно пора.а то уже износились ,время обновлять весенне-летний гардероб

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