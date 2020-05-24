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Ответственность - на арендаторах: в «Калина Молл» объявили об открытии
За последнюю неделю несколько магазинов непродовольственных товаров в торгово-выставочном комплексе «Калина Молл» объявило о своём открытии, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на РИА VladNews.
Несмотря на продление ограничительных мер губернатором Приморья до 31 мая включительно, некоторые точки продажи одежды, обуви и парфюмерии возобновили свою деятельность.
И эти действия незаконны. Внезапная проверка может грозить предпринимателям штрафом и приостановкой деятельности сроком до 90 дней.
В администрации ТВК заявляют, что ответственность полностью ложится на арендаторов.
Во всех открывшихся магазинах соблюдается масочный режим, количество покупателей, находящихся на территории торговой точки, ограничено.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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