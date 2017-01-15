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«Скорую, скорую!»: мусоровоз на скорости перевернулся в Дальнегорске

«Скорую, скорую!»: мусоровоз на скорости перевернулся в Дальнегорске

В Дальнегорске произошло страшное ДТП, в котором по счастливой случайности не погибли люди, сообщают «Вести:Приморье». Так, на кадрах видео, опубликованного LifeDV, видно, как многотонный КамАЗ на скорости начинает вилять по непустой дороге из стороны в сторону. Затем упал на бок. Авторы видео чудом не попали под кузов многотонного автомобиля.

Очевидцы предполагают, что у машины отказали тормоза. На место происшествия прибыла скорая. Водителю мусоровоза понадобилась помощь медиков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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