Собственники контактного зоопарка во Владивостоке бросили своих питомцев на произвол судьбы

Несколько дней без пищи и ухода – в таких условиях оказались обитатели контактного зоопарка, который располагался в здании городского океанариума на Батарейной, 4. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, собственники животных задолжали муниципальному предприятию немалую сумму за аренду, а съехав, бросили часть животных на произвол судьбы. Сейчас о них заботятся сотрудники океанариума, дальнейшую судьбу живого «имущества» будут решать в суде.

Долг в 350 тысяч рублей за аренду в течение зимы накопило ООО «Планета», которой принадлежал контактный зоопарк в здании городского океанариума. Режим самоизоляции и вынужденный простой финансового состояния компании-должника не улучшили. От всех предложений рассрочки, которые поступали от руководства муниципального предприятия, арендаторы отказались и в итоге на прошлой неделе освободили помещения.

«Арендаторы съехали на минувшей неделе. Какового же было наше удивление, когда сотрудник во время обхода в минувшую пятницу обнаружил в пустующем зоопарке нескольких животных. Они находились там без еды и питья, запах стоял ужасный, так как за животными никто не убирал долгое время. Мы немедленно взяли зверей и птиц под контроль, вызвали зоолога, накормили их, а также приступили к уборке помещения», – рассказал директор океанариума и МУПВ «Лазо» Александр Суворов.

Всего на попечении сотрудников океанариума сейчас находятся два енота, два дикобраза, филин, ворон, белка, улитки ахотины и пара попугаев. Всех животных осмотрели специалисты, подобран и подходящий рацион. Все расходы на содержание новых питомцев взяли на себя сотрудники океанариума.

«Я видел этих животных ещё до того, как их бросили, они были спокойнее. После длительного отсутствия нормального ухода и питания животные стали агрессивными, очевидно, что они находятся в стрессовом состоянии. Также на животных обнаружены паразиты. Сейчас мы будет заниматься их реабилитацией», – поделился наблюдениями главный сотрудник живой экспозиции океанариума Руслан Крюк.

Сегодня руководство океанариума готовит документы на расторжение договора аренды с бизнесменами. Вместе с этим будет решаться и судьба брошенных питомцев.

«Мы планируем оставить их себе, эти животные уже не смогут жить на воле, а здесь будут в безопасности и станут частью экспозиции. Но для этого предстоит решить ряд юридических вопросов. Ведь, как бы это ни звучало, животные в данной ситуации – это имущество. И, конечно, мы будем заботиться о них столько, сколько нужно», – подчеркнул Александр Суворов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]