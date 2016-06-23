Прописка иностранцев в «резиновом» доме привела к плачевным последствиям

Уссурийской городской прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ, сообщают «Вести:Приморье».

По версии органов предварительного расследования, фигурантка дела в феврале 2020 года фиктивно поставила на учет по месту пребывания в своём доме в селе Борисовка семь граждан республики Таджикистан, не имевших намерения там проживать.

После вручения копии обвинительного акта уголовное дело будет направлено мировому судье г. Уссурийска для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе прокуратуры ПК.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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