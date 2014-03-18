«Попался на гонках»: водитель автобуса ответит за содеянное
Во Владивостоке по факту нарушения правил дорожного движения водителем автобуса проводится административное расследование, сообщают «Вести:Приморье».
В соцсетях сотрудники полиции обнаружили видеоматериал, на котором в районе улицы Светланской водитель пассажирского автобуса устроил гонки с выездом на встречную полосу.
Размещенная в социальных сетях видеозапись приобщена к материалам административного расследования. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личность водителя автобуса.
По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ранее мы сообщали, как водитель автобуса, в нарушение Правил дорожного движения, совершил обгон впередиидущего автомобиля с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. При этом транспортное средство пересекает двойную сплошную линию.
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