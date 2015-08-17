Мошенники ходят по квартирам приморцев, представляясь сотрудниками электросетей

В муниципальное предприятие "ВПЭС" обратилась жительница Владивостока, проживающая по улице Амурской и пожаловалась на мошенников, сообщают «Вести:Приморье».

В ее квартиру постучались две девушки в медицинских масках и представились сотрудницами электросетей. Они предложили проверить электросчетчик, так как ночью было отключение электричества.

Женщина заподозрила неладное и отказала внезапным визитерам. Мошенники действуют так: пока один отвлекает разговорами, другой проникает в квартиру и собирает ценные вещи.

«За последний месяц во ВПЭС поступило немало жалоб от горожан, что по квартирам ходят сотрудники электросетей, которые предупреждают об отключении электроэнергии или предлагают заменить приборы учета», отметили в компании. На самом деле специалисты муниципального предприятия электросетей по квартирам не ходят и не должны ходить. Обо всех плановых отключениях электроэнергии, в связи с ремонтом на сетях, предупреждает только УК (ТСЖ). Это их обязанность. Кроме того, на период самоизоляции, все плановые отключения электричества отменены».

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Стоит обратить внимание, что сотрудники электросетей никогда не предлагают к продаже приборы учета и сразу не производят установку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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