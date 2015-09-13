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Авария с переворотом создала дикую пробку
Во Владивостоке на улице Воропаева, 22 произошло серьезное ДТП, сообщают «Вести:Приморье».
Очевидцы уточняют, дорогу не поделили два автомобиля. Одна из машин перевернулась. Оба автомобиля оказались разбитыми. О пострадавших не сообщается. Пробка из машин образовалась мгновенно.
«Пробки дикие во всех направлениях», «Два джимника за сутки перевернули. Не многовато ли?», отметили в комментариях instagram dps.control
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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