Студент ДВФУ из Кореи заподозрил свою русскую невесту в коварстве

Корреспондентам «Вести:Приморье» стала известна история студента ДВФУ из Кореи, который рассказал, что попал с сложную и неприятную для него ситуацию. Так, молодой человек поведал о том, к чему приводит любовь. Вероятно, именно о любви он мечтал, когда решил начать отношения с девушкой из России.

С одной стороны, международные браки не редкость, тем более в наше время. Но иногда - это обширное поле для судебных тяжб и разбирательств.

Пример тому - как раз иск гражданина Кореи к девушке, с которой он познакомился в Интернете. Молодым людям понравилось их виртуальное общение, и они решили увидеть друг друга. Студент ДВФУ предложил девушке переехать из Москвы во Владивосток, на что она согласилась. Роман закрутился с новой силой. Парнишка снял для дамы своего сердца квартиру, позже они подали заявление в ЗАГС. Все как в лучших романах, но не бывает любви без препятствий.

За несколько дней до свадьбы молодой человек узнал, что девушка его обманывает. Выяснилось, что ранее она проживала в Республике Корея и была депортирована оттуда со штампом по статье. Штамп этот говорит о том, что человек незаконно проживал в стране или совершил тяжкое преступление.

Студент заподозрил, что девушка его не любила, а лишь решила воспользоваться ситуацией. Вступив в брак с гражданином Кореи, она на законных основаниях имеет право переехать жить в страну.

На этом фоне у молодых людей возник конфликт. Дама применила физическую силу по отношению к несостоявшемуся жениху, затем молодой человек обнаружил пропажу его личных вещей.

Не будем перечислять, в чем еще обвиняет девушку несостоявшийся жених, но, заявление в полицию подано. Парнишка просит обратить внимание на эту ситуацию, обязав девушку вернуть ему вещи, которые она присвоила себе.

Был ли в действиях «невесты» злой умысел, установят полицейские. Разбираться в отношениях двух людей не стоит никому. Лишь двое знают, чего хотят от отношений. Советчиков и указчиков быть не должно. История не знает сослагательного наклонения...

Теперь вместо свадьбы молодым людям придется отправиться в полицию для выяснения отношений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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