Владивосток - в десятке самых некурящих городов России 

Большинство некурящих и ведущих здоровый образ жизни людей живет в Сочи и Ялте. Как сообщает "Вести: Приморье об этом свидетельствует соцопрос, проведенный сервисом Tvil.ru. Так считает 14,63% опрошенных пользователей соцсетей. В тройку самых некурящих городов России также вошел Севастополь — 12,2%.

По данным опроса Tvil.ru про самые некурящие города, 9,76% россиян отметили Санкт-Петербург, Казань, Геленджик, Уфу и Калининград, а 4,88% опрошенных проголосовало за Владивосток и Самару.

Десять самых некурящих городов России:

1-2. Сочи и Ялта, 14,63%

3. Севастополь, 12,2%

4-5-6-7-8. Санкт-Петербург, Казань, Геленджик, Уфа и Калининград, 9,76%

9-10. Владивосток и Самара, 4,88%

Соцопрос был проведен российским сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Всемирному дню без табака, который будет отмечаться 31 мая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]