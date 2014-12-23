Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко рассказал о плюсах самоизоляции

Музыкантам пандемия коронавируса дала редкую возможность вдоволь побыть с семьёй, признался лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, - сообщает news.ru.



Он отметил, что жизнь музыканта — постоянные гастроли, а тут вдруг никуда не надо ехать, все концерты в мире отменены. Получается, что теперь можно проводить больше времени с семьёй.

"Ко второму месяцу самоизоляции мне уже начинает всё это дело нравиться", — цитирует Лагутенко радио Sputnik.

Он добавил, что концерты и спортивные мероприятия — последнее, что разрешат после окончания пандемии коронавируса. Поэтому он осознаёт, что полноценная встреча группы с её многочисленными поклонниками произойдёт ещё не скоро.

Ранее в инстаграме группы Мумий Тролль появилась информация о закрытии одноименного Music Bar в Москве (Тверская, 7) из-за пандемии коронавируса. По словам артистов, они до последнего верили, что эпидемиологическая обстановка наладится, и они вновь откроют свои двери для посетителей после самоизоляции. Но арендаторам предложили покинуть здание до 15 августа, - сообщает dv.kp.ru.

"Бар был вынужден закрыться. Учитывая текущую коронавирусную ситуацию, мы понимаем, что... карнавала не будет. Спасибо всем музыкантам, персоналу и гостям. Мы будем хранить тёплые воспоминания. А пока постараемся подумать, как нам начать с чистого листа", - не теряют оптимизма музыканты.

Надо сказать, что новость расстроила не только столичных жителей, но и приморцев. Бар, расположенный по дороге к Кремлю, считался своеобразным представительством Владивостока. В дальневосточном городе даже есть свой Мумий Тролль Music Bar, он после окончания режима самоизоляции планирует работать в штатном режиме.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]