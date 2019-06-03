Владивостокцы встретили у берегов Русского острова группу косаток

Группу косаток, по всей вероятности относящихся к плотоядному экотипу, встретили у мыса Тобизина владивостокцы. Животные прошли достаточно близко к катеру, вызвав у экипажа неподдельные эмоции. Видео было опубликовано в социальной сети.

Специалисты говорят, что эти косатки не похожи на бывших узников «китовой тюрьмы» – группу ведёт взрослый самец, которых не было в бухте Средней, - сообщает Vl.ru. Его отличает длинный спинной плавник – у крупных самцов он больше метра.

На кадрах видео видно трёх косаток, но очевидцы говорят, что их было четыре. Преследовать китов люди не стали, и те спокойно ушли вперёд. Косатки не нападают на людей на свободе – все случаи нападений зафиксированы только в океанариумах.

Определить принадлежность к семье этих косаток по видео невозможно – для этого нужны чёткие снимки головы с боков. Заглазничные пятна и седловидные пятна на спине у каждой косатки индивидуальны, так их фиксируют и идентифицируют специалисты. Силуэты этих пятен не изменяются в течение жизни. Кроме того, для идентификации используют форму спинного плавника.

Некоторые группы косаток в этот период мигрируют из субтропической зоны Тихого океана, где они обычно проводят зиму, в Охотское море. Как говорят специалисты, небольшими группами держатся плотоядные косатки, у рыбоядных более многочисленные сообщества.

Отметим, что это уже не первый случай встречи косаток у берегов Приморья. Их неоднократно видели в районе мыса Поворотный, Русского острова, острова Аскольд и в Хасанском районе.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]