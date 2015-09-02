Новый рыбоперерабатывающий завод в ТОР «Надеждинская» заработает уже в сентябре

Стройки не остановились. Пандемия не помеха для резидентов ТОР. Новые заводы в Надеждинском районе сохраняют темпы и готовятся к сдаче. Оценить готовность объекта приехал губернатор края.

350 рабочих мест и 150 тонн филе минтая в сутки. Новый рыбоперерабатывающий завод строят в ТОР «Надеждинская». В рамках инвестпроекта здесь также будут производить стейки и фарш, рыбий жир и муку. Возведение масштабного комплекса выходит на финишную прямую.

Михаил Дегтяренко, генеральный директор ООО «Русский минтай»: "Пандемия никоим образом не отразилась на нашем графике, на нашей работе. Предприняли дополнительные меры безопасности, усилили контроль за здоровьем своих сотрудников и привлеченных специалистов".

Сейчас на заводе монтируют инженерные сети и ведут отделочные работы. Оценить готовность объекта приехал губернатор края. Олег Кожемяко осмотрел помещения, где разместятся конвейеры по обработке сырья и подготовке филе.

Ежегодно завод должен перерабатывать не менее 70% живой или охлаждённой рыбы выловленной по квотам. Но так как промысел компании на севере Охотского моря, во Владивосток доставляют только мороженый минтай. «Русская рыбопромышленная компания» обратилась к главе региона с просьбой решить бюрократический вопрос и учитывать заморозку. Правительство рассмотрит этот вопрос.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: "Для жителей Надеждинского района и ближайших населенных пунктов это возможность получить достойную работу. Мы не закрывали стройки, и поэтому видим, что работы строительных объектов идут".

В июле планируют начать пусконаладочные работы и уже в сентябре выпустить первую партию минтая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]