На Приморской ГРЭС произошел взрыв
На Приморской ГРЭС газоход шестого энергоблока оказался поврежден из-за разгермитизации. Как пояснили в компании, работа станции не остановлена, падения нагрузки не было. Объект уже ожидал планового ремонта с начала июня, но из-за происшествия энергоблок выводят из работы.
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Как уточнили в пресс-службе "ЛуТЭК" АО "ДГК", 29 мая произошла разгермитизация наружного газохода энергоблока 6 Приморской ГРЭС. Ситуация подконтрольная, так как данный энергоблок уже ожидал вывода в плановый ремонт с 1 июня.
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"Руководством были приняты все меры безопасности, а также исключены технологические нарушения. По плану энергоблок в 00.00 часов 31 мая выводится из работы и с 1 июня там начинается текущий ремонт. Данная ситуация не повлияла на работу станции. Приморская ГРЭС продолжает нести нагрузку в соответствии с заданным системным оператором графиком", — пояснили специалисты.
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