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Электропоезд сообщением Владивосток - Находка проскочил платформу на станции Артем
Электропоезд, следующий из Владивостока в Находку, проехал станцию "Артём", - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на artem.news.plus. Пассажирам пришлось прыгать с перрона и бежать на посадку.
Кто-то в суматохе даже упал при этом.
"Веселуха. Вон кто-то даже упал. А кто за это будет отвечать?", - комментирует происходящее автор видеоролика.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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