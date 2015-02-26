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Электропоезд сообщением Владивосток - Находка проскочил платформу на станции Артем

Электропоезд сообщением Владивосток - Находка проскочил платформу на станции Артем

Источник фото: artem.news.plus

Электропоезд, следующий из Владивостока в Находку, проехал станцию "Артём", - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на artem.news.plus. Пассажирам пришлось прыгать с перрона и бежать на посадку. 

Кто-то в суматохе даже упал при этом.

"Веселуха. Вон кто-то даже упал. А кто за это будет отвечать?", - комментирует происходящее автор видеоролика.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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