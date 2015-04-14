Приморье присоединилось к всероссийской акции #Россиянекурит
Приморский край в числе других активных регионов России присоединился к Всероссийской акции «Освободим Россию от табачного дыма!», которая проходит с 28 по 31 мая.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, одними из активных участников акции стали студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета. Ребята решили поддержать Международный день отказа от табака, который отмечается 31 мая, распечатали надпись «Россия не курит», сфотографировались с ней и выложили фото в социальные сети с одноименным хештегом #Россиянекурит.
Организатором акции выступают ведущий российский Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины и Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний.
Организаторы призывают отправлять свои фотографии, изображения родных, коллег и друзей со слоганом акции #Россиянекурит по адресу: pr-gnicpm@mail.ru.
Все отправленные материалы будут размещены в фотокаталоге (буклет будет отправлен участникам акции), на сайте и в социальных сетях организаторов.
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