«Что у него под капотом заряжено?»: водитель на Mercedes «в шоке» от увиденного (видео)

В Сети появился ролик, на котором видно, как водитель на Mercedes не может догнать впередиидущий автомобиль советского автопрома, сообщают «Вести:Приморье».

Автор видео сильно удивляется тому, как такое возможно, стрелка спидометра на немецком авто переходит отметку в 180 км/ч, а догнать машину, собранную когда-то в далекие советские годы, удается лишь потому, что она притормаживает при перестроении на другую полосу движения.

Вот и вспоминается фраза «как внешность бывает обманчива». В данном случае это можно отнести в автомобилю.

В комментариях instagram dpskontrol125rus указывают, что там, вероятнее всего, «стоит японский движок».

«Там японский движок стоит стопудово, «У отца была такая Волга. С родным мотором (2,4 на 75 лосей) стрелку в 140 км/ч он укладывал».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]