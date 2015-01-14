Порядок зачисления в 1-й класс меняется

Принимать в первый класс станут детей в возрасте от 6,5 до 8 лет. Если у будущего первоклашки в школе учатся братья или сёстры, то его зачислят в образовательное учреждение в приоритетном порядке и не позднее 1 февраля, сообщают «Вести:Приморье». Такие правила содержатся в проекте приказа Минпросвещения, который был опубликован 1 июня для общественного обсуждения.

О том, как изменится порядок зачисления первоклассников и какие документы необходимо предоставить их родителям, выяснила «Парламентская газета».

Многие нормы в проекте приказа остались без изменений. Также, как и предыдущие годы, в первый класс будут принимать детей в возрасте от 6,5 до 8 лет на момент начала обучения и при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Если родители хотят отдать в первый класс ребёнка более раннего или наоборот позднего возраста, то они должны обратиться с соответствующим заявлением в местный департамент образования.

Также неизменным останется территориальный принцип приёма в школу. Согласно ему, сначала образовательные учреждения организуют приём для ребят из своего района. Этот этап длится с 1 февраля и заканчивается не позднее 30 июня. Информацию о количестве мест в первых классах администрация школы обязана разместить на сайте учебного заведения не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о закреплённой территории. Детям, проживающим на закреплённой за школой территории, могут отказать в приёме в 1 класс, только если не осталось свободных мест. В таком случае в Минпросвещения советуют родителям сразу обратиться в органы местного самоуправления. Власти обязаны предоставить информацию о наличии свободных мест в близлежащих школах и помочь решить вопрос с устройством ребёнка.

Если места остались, то школа имеет право принять ребят из других районов. Сведения о количестве таких мест необходимо опубликовать до 1 июля, а завершить приёмную кампанию не позднее 5 сентября.

Главное новшество в проекте приказа — норма о приоритетном праве на зачисление в школу детей, чьи братья и сёстры уже учатся в этом образовательном учреждении. По словам зампреда Комитета Госдумы по образованию и науке Ларисы Тутовой, проект приказа Минпросвещения, по сути, закрепляет закон, который гарантирует: братьев и сестёр дошкольного и школьного возраста при поступлении в образовательное учреждение разлучать не разрешено, даже если они прописаны по разным адресам. Как пояснял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, законное право детей из одной семьи учиться вместе с братьями и сёстрами является правилом, общим для всех регионов.

Также в проекте приказа Минпросвещение уточнило список документов, которые школа может потребовать при зачислении ребенка. Помимо заявления от родителя, усыновителя или опекуна, администрация образовательного учреждения имеет право попросить представить оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя с ребёнком; оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя.

Кроме того, в школе могут попросить представить документ, подтверждающий установление опеки или попечительства; свидетельство о регистрации гражданина или ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории; справку с места работы родителей ребёнка (в случае внеочередного или первоочередного приёма на обучение); а также копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

Зачислить малыша в первый класс школа должна в течение 7 дней после приёма всех этих документов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]