Мобильная связь и интернет стали доступны пациентам обсерватора под Находкой

По поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко в бухте Отрада под Находкой для пациентов госпиталя, проходящих лечение от коронавирусной инфекции, оперативно организована мобильная связь и интернет, сообщают «Вести:Приморье». Услуги абонентам оказывают уже три сотовых оператора. В дальнейшем, по мере снятия действующих ограничений на пребывание в общественных местах, наличие сети поспособствует повышению туристической привлекательности бухты Отрада.

Первоначально запуск базовой станции был намечен на октябрь – ноябрь 2020 года. В связи с организацией мест размещения больных коронавирусной инфекцией на территории базы отдыха «Бухта Отрада» губернатор Приморья Олег Кожемяко распорядился обеспечить связью медицинский персонал и пациентов госпиталя, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Несмотря на непростые погодные условия, работы были проведены в максимально короткие сроки. Оперативно сработала “Территориальная энергосетевая компания”, проложившая к бухте отдельную линию электропередачи, а затем операторы мобильной связи установили оборудование базовых станций», – рассказали в министерстве цифрового развития и связи Приморского края.

В ведомстве отметили, что ранее из-за сложного рельефа местности сотовая связь и интернет в бухте Отрада отсутствовали полностью. Теперь же свои услуги абонентам оказывают уже три федеральных оператора: «МТС», «Мегафон» и Tele2. Решается вопрос о размещении на указанной территории базовой станции компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

Сейчас в медучреждении в бухте Отрада проходят лечение около 30 пациентов, переносящих заболевание коронавирусом в легкой форме. Общая вместимость госпиталя – 60 коек, однако после победы над эпидемией услугами связи смогут воспользоваться тысячи человек.

«В результате проведенных работ устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет появились не только на территории госпиталя, но и на прилегающем побережье. Все это повысит комфорт для наших отдыхающих граждан и для гостей Приморского края в летний период, а бухта Отрада может стать более популярным местом отдыха», – отметил министр цифрового развития и связи Приморского края Константин Волошин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]